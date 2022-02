Kevin O'Connellt nevezték ki a profi amerikaifutball-ligában (NFL) szereplő Minnesota Vikings vezetőedzőjévé, ezzel az utolsó, szezon végén megüresedett állást is betöltötték.

A 36 éves szakember érkezése nyílt titok volt, ugyanakkor a hivatalos bejelentésre csak a vasárnapi Super Bowlt követően kerülhetett sor, ugyanis a tréner akkor még az eddigi munkaadóját, a Los Angeles Ramset segítette bajnoki címhez, az együttes támadókoordinátoraként.



Kevin O'Connell "felügyelete" alatt a Rams támadósora a kilencedik legjobb volt a ligában a megszerzett yardok tekintetében (372,1 mérkőzésenként), az irányító Matthew Stafford és az elkapó Cooper Kupp pedig szenzációs idényt hozott össze egyénileg, egymás segítségével: előbbi Kurt Warner klubrekordját beállítva 41 TD-passzt adott az alapszakaszban, utóbbi pedig az elkapások, az azzal szerzett yardok és a TD-k tekintetében is posztja legjobbjának bizonyult a ligában és az NFL legjobb támadójának járó különdíjat is bezsebelte.



Az NFL 2022-es szezonját, a Vikings mellett a Chicago Bears, a Miami Dolphins, a Houston Texans, a Las Vegas Raiders, a New York Giants, a New Orleans Saints, a Denver Broncos és a Jacksonville Jaguars is új vezetőedzővel kezdi.

Borítókép: Facebook.com/ Adam Saffler