A hétszeres bajnok Tom Brady úgy véli, akár 50 éves koráig is képes lenne játszani a profi amerikaifutball-ligában (NFL).

A Tampa Bay Buccanneers 44 éves sztárja már korábban beszélt arról, miszerint addig nem fog visszavonulni, amíg képesnek érzi magát, hogy a legmagasabb szinten, bajnoki címre esélyesen játsszon. Azt pedig a legutóbbi kiírásban is bizonyította, hogy még mindig kiemelkedő futballra képes, ugyanis végső diadalra vezette új együttesét, melyhez a tavaly tavasszal csatlakozott.



A New England Patriotstól tavaly 20 év után, hat bajnoki gyűrűvel távozott irányítót legutóbb csapattársa, Rob Gronkowski kérdezte nyilvánosan egy közös videójukban, hogy 50 évesen is ott lesz-e még a pályán, mire Brady közölte, "azt hiszem, a válasz igen".







"Ez egy népszerű téma mostanában. Nem érzem annyira bonyolultnak a kérdést. Ráadásul Florida egy igazi nyugdíjas állam, szóval úgy érzem, még játszom itt egy ideig, aztán szépen belecsúszok a nyugdíjba" - mondta viccelődve a legendás irányító.



Brady formájáról mindent elmond, hogy első tampai szezonjában 65,7 százalékos pontosággal passzolt - összesen 4633 yardot -, és 40 touchdown-átadása volt. Korábban mindössze egyszer volt ennél több hat pontot érő passza karrierje során.

