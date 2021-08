Új, 2028-ig szóló, 258 millió dolláros szerződést írt alá Josh Allen, a tengerentúli amerikaifutball-ligában (NFL) szereplő Buffalo Bills irányítója.

A 25 éves játékos az új megállapodás részeként 150 millió dollárt garantáltan megkap, ilyen magas összegre pedig még nem volt példa az NFL történetében. Az új szerződésével Allen az NFL második legjobban fizetett játékosa lett Patrick Mahomes mögött, a Kansas City Chiefs irányítója tavaly 10 évre, 450 millió dollárért írt alá.

We’ve agreed to terms with QB Josh Allen on a six-year extension through 2028‼️ #BillsMafia



