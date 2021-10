A Baltimore Ravens hazai pályán hosszabbításban 31-25-re legyőzte az Indianapolis Colts csapatát az észak-amerikai profi amerikaifutball-liga (NFL) ötödik játékhetének zárómérkőzésén.

A Colts 12 perccel a rendes játékidő vége előtt 25-9-re vezetett, ám végül sokba kerültek a bemelegítés közben megsérült rúgó, Rodrigo Blankenship hibái: a 2019-ben az alapszakasz legjobbjának (MVP) megválasztott Lamar Jackson irányította Ravens előbb egyenlített, majd a hosszabbításban nyert is. Jacksonnak mindössze hat rossz passza volt, átadásaiból 442 yardot haladt előre együttese, négy touchdown-átadást jegyzett, emellett akadt 62 futott yardja is. Elkapói közül Mark Andrews 147 yarddal, Marquise Brown 125-tel zárt, mindketten két td-t szereztek. A 4/1-es győzelmi mutatóval az Amerikai Főcsoport második helyén álló Ravensnek egy nagy sorozata így is megszakadt: a csapat 43 összecsapás után először nem jutott 100 futott yard fölé. A 43-as sorozat 1940 óta a leghosszabb volt a ligában.

Eredmény, 5. játékhét:

Baltimore Ravens-Indianapolis Colts 31-25 - hosszabbítás után

vasárnap játszották:

Carolina Panthers-Philadelphia Eagles 18-21

Cincinnati Bengals-Green Bay Packers 22-25 - hosszabbítás után

Houston Texans-New England Patriots 22-25

Jacksonville Jaguars-Tennessee Titans 19-37

Minnesota Vikings-Detroit Lions 19-17

Pittsburgh Steelers-Denver Broncos 27-19

Tampa Bay Buccaneers-Miami Dolphins 45-17,

Washington Football Team-New Orleans Saints 22-33

Las Vegas Raiders-Chicago Bears 9-20

Los Angeles Chargers-Cleveland Browns 47-42

Arizona Cardinals-San Francisco 49ers 17-10

Dallas Cowboys-New York Giants 44-20

Kansas City Chiefs-Buffalo Bills 20-38

Atlanta Falcons-New York Jets 27-20

csütörtökön játszották:

Seattle Seahawks-Los Angeles Rams 17-26

