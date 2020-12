A Seattle Seahawks a Washington Football Tem legyőzésével biztosította helyét a rájátszásban a profi amerikaifutball-liga (NFL) 15. fordulójában, melyen az eddig nyeretlen New York Jets megszerezte első győzelmét.

A Seattle az első félidőben remekül játszott a fővárosi mérkőzésen, 13-3-as előnyre tett szert, majd a harmadik negyed elején tovább növelte előnyét. A Washington ugyanakkor 17 pontos hátrányban sem adta fel, két touchdownnal felzárkózott, de a hajrában a Seahawks védelme jól dolgozott.



A Jets hatalmas meglepetésre tudta megszerezni első sikerét vasárnap, ugyanis a rájátszás küszöbén álló Los Angeles Rams vendége volt. A hazaiak ugyanakkor roppant gyengén játszottak, a vendégek így a harmadik negyedben már 20-3-ra is vezettek, s ugyan ezt követően magára talált a kaliforniai gárda, a Jets nem adta ki kezéből a sikert.



A nap rangadóján a bajnok Kansas City Chiefs nagy csatában győzte le a New Orleans Saintset, melyben visszatért a korábban bordatörést szenvedett sztárirányító, Drew Brees.



NFL, 15. játékhét:



Washington Football Team-Seattle Seahawks 15-20

Minnesota Vikings-Chicago Bears 27-33

Indianapolis Colts-Houston Texans 27-20

Tennessee Titans-Detroit Lions 46-25

Atlanta Falcons-Tampa Bay Buccanneers 27-31

Baltimore Ravens-Jacksonville Jaguars 40-14

Miami Dolphins-New England Patriots 22-12

Dallas Cowboys-San Francisco 49ers 41-33

Los Angeles Rams-New York Jets 20-23

Arizona Cardinals-Philadelphia Eagles 33-26

New Orleans Saints-Kansas City Chiefs 29-32

New York Giants-Cleveland Browns 6-20



szombaton játszották:

Denver Broncos-Buffalo Bills 19-48

Green Bay Packers-Carolina Panthers 24-16



csütörtökön játszották:

Las Vegas Raiders-Los Angeles Chargers 27-30 - hosszabbítás után



hétfőn játsszák:

Cincinnati Bengals-Pittsburgh Steelers

Borítókép: Randy Litzinger/Icon Sportswire via Getty Images