A címvédő Kansas City Chiefs simán, 34-20-ra győzött a vendég Houston Texans ellen a tengerentúli profi amerikaifutball-liga (NFL) idei szezonjának nyitómérkőzésén.

A csütörtöki összecsapás minden szempontból az első volt a 2020-as idényben, ugyanis a koronavírus-járvány miatt egyetlen előszezon-találkozót sem rendeztek a bajnoki rajt előtt. A meccshiány nem látszott meg a Chiefs teljesítményén, amely - ahogy a téli rájátszásban is - az első negyedben még kissé visszafogott volt. A Texans új futója, David Johnson touchdownja révén 7-0-s előnybe került, a második 15 percben azonban a Kansas City védekezésben és támadásban is remekelt és a félidőben már 17-7-re vezetett.



A hazaiak a nagyszünetet követően is uralták a meccset, és a negyedik szakasz elejére (31-7) eldöntötték az összecsapást. A februári Super Bowl legértékesebb játékosának választott Patrick Mahomes, a Chiefs irányítója 211 yardot passzolt és három touchdown-átadással zárt, míg a futó Clyde Edwards-Helaire 138 yarddal és egy touchdownnal fejezte be a találkozót.



A Texans irányítója, DeShaun Watson három negyeden keresztül nem találta a ritmust, a Texans támadójátéka csak a 31-7-es Chiefs-vezetés után működött. Watson végül 253 yarddal, egy-egy passzolt és futott touchdownnal zárt és volt egy eladott labdája is.



A mérkőzésen nézők is jelen lehettek, igaz, csak a helyek alig 20 százalékát töltötték fel, így 16 ezer drukker volt az arénában.



Eredmény:

Kansas City Chiefs-Houston Texans 34-20

