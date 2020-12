A címvédő Kansas City Chiefs a Miami Dolphins vendégeként nyert a tengerentúli profi amerikaifutball-liga (NFL) 14. játékhetén.

A vasárnapi összecsapáson a bajnokcsapat annak ellenére diadalmaskodott összességében magabiztosan, hogy négyszer is eladta a labdát - a klasszis irányító Patrick Mahomes háromszor - és tízpontos hátrányban volt. Sikerével a Kansas City megnyerte csoportját.



A Green Bay Packers a Detroit Lions legyőzésével az NFC északi kvarttettjében bebiztosította első helyét, és így már a rájátszásnak is a résztvevője.



A Washington Football Team sorozatban a negyedik sikerét aratva vezeti az NFC keleti csoportját, a fővárosi gárda kiváló védelmének köszönhetően ezúttal a San Francisco 49ers felett diadalmaskodott, két touchdownt szerzett.



NFL, 14. játékhét:

Carolina Panthers-Denver Broncos 27-32

Chicago Bears-Houston Texans 36-7

Cincinnati Bengals-Dallas Cowboys 7-30

Jacksonville Jaguars-Tennessee Titans 10-31

Miami Dolphins-Kansas City Chiefs 27-33

New York Giants-Arizona Cardinals 7-26

Tampa Bay Buccaneers-Minnesota Vikings 26-14

Las Vegas Raiders-Indianapolis Colts 27-44

Seattle Seahawks-New York Jets 40-3

Detroit Lions-Green Bay Packers 24-31

Los Angeles Chargers-Atlanta Falcons 20-17

Philadelphia Eagles-New Orleans Saints 24-21

San Francisco 49ers-Washington Football Team 15-23

Buffalo Bills-Pittsburgh Steelers 26-15

csütörtökön játszották:

Los Angeles Rams-New England Patriots 24-3

hétfőn játsszák:

Cleveland Browns-Baltimore Ravens

