A las vegasi szerencsjáték felügyelet hétfőn adta hírül, hogy az 58. tengerentúli amerikaifutball liga nagydöntője, a Super Bowl alatt rekordösszegű, 185,6 millió dollárt fogadtak meg Nevada állam 182 legális sportfogadó irodájában, megdöntve ezzel a korábbi, Los Angeles Rams és Cincinnati Bengals közötti, 56. Super Bowlon felállított 179,8 millió dolláros rekordot. A nézettségi adatok is nyilvánosságra kerültek, az Egyesült Államokban 123,4 millió ember volt kíváncsi a Kansas City Chiefs és a San Francisco 49ers mérkőzésére, ami a CBS Sport becslése szerint a streaming szolgáltatásokkal összeadva szintén rekordnak számít – írja a The Athletic.

