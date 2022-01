Már három áldozata van a profi amerikaifutball-ligában (NFL) "fekete hétfőként" emlegetett napnak: a Minnesota Vikings, a Chicago Bears és a Miami Dolphins is menesztette vezetőedzőjét az alapszakasz vasárnapi zárását követően.

A Vikings éléről nyolc év után távozik Mike Zimmer, aki ebben az időszakban 72 győzelmet szerzett a csapattal 56 vereség és egy döntetlen mellett. Irányításával a gárda háromszor jutott a rájátszásba (2015, 2017, 2019), 2017-ben a Nemzeti főcsoport döntőjéig menetelt. A Vikings 8/9-es mérleggel zárta a mostani szezont. Matt Nagy 2018-ban vette át a Chicago Bears irányítását, első idényében 12-4-es mérleggel nyolc év után először vezette rájátszásba a csapatot, ő pedig elnyerte az év edzője díjat. Azóta a gárda ennek a teljesítménynek a közelében sem volt, 2019-ben és 2020-ban is 8/8-as mutatóval zárt, míg most 6/11-gyel fejezte be a idényt.

A Miaminál Brian Floresnek három idény jutott, az 5/11-es elsőt követően tavaly nagyot lépett előre a csapat: 10/6-tal éppen lemaradt a rájátszásról. Ehhez képest a mostani szezont egy győzelem után hét vereséggel kezdte a gárda, ezt követően azonban történelmet írt, mivel ugyanennyi találkozót nyert meg sorozatban. A Dolphins végül 9/8-cal zárt, de ez sem mentette meg Florest.

