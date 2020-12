A Los Angeles Rams 24-3-ra nyert a vendég New England Patriots ellen a tengerentúli profi amerikaifutball-liga (NFL) 14. játékhetének csütörtöki nyitómérkőzésén.

A hazaiak legjobbja az újonc futó, Cam Akers volt, aki 171 yarddal segítette csapatát a győzelemhez.

A Rams ezzel 9/4-re javította győzelmi mérlegét, míg a Patriots 6/7-re esett vissza. Ezzel a vereséggel eldőlt, hogy a New England 2002 óta először nem szerez legalább tíz győzelmet az alapszakaszban, így nem javítja tovább az erre vonatkozó NFL-rekordot.

