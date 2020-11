"Elmebeteg" szurkolók "zártosztályon"

„A hülyeséget csak komolyan lehet csinálni!”

Intejúsorozatot készítettünk az amerikai futballról. Megközelítettük a témát a szurkolók szemszögéből, a médián keresztül, gazdasági oldalról, pályán belülről, és szövetségi szemüvegen keresztül is, hogy minél átfogóbb képet kaphassunk és adhassunk az NFL világra törő terjeszkedéséről és a magyarországi aktuális állapotokról is.

Először a szurkolókra voltunk kíváncsiak, akik magukat bolondoknak, nevükből is kiderül: elmebetegeknek tartják. Persze, az NFL rajongói a világ minden részén igen extrém látványt tudnak nyújtani, mint ahogy a „címlapfotós” illusztrációban látható amerikai Raiders-szurkoló is feltűnő fejszerkezettel megy ki kedvenc csapata talán minden mérkőzésére. Tehát, aki ismeri ezt a világot, nem lepődik meg az őrültségeken, itthon sem… Bemutatjuk az egyik magyar, amerikai futballért rajongó szurkolói csoportot: az Elmebeteg Hadosztályt.



Egyenpólóban a Hadosztály egyik tagja...

Interjú Kuslics Lászlóval, az Elmebeteg Hadosztály és az NFL Hungarian Fans egyik alapítójával:

Mi az amerikai futball? Sport, termék, showbusiness?

Attól függ, kinek a szemüvegén át nézed. Meglátásom szerint az igazi szurkolók számára elsősorban sport. De természetesen azért is válhatott ilyen –világ szinten is– népszerű valamivé, mert sport mivolta mellett egy remekül eladható „termék” is lett belőle. Erre az utóbbira a legjobb példa a nagy döntő, a Super Bowl félidei gigaperfomansza, a „Half Time Show”. Ez a koncert elképesztő tömegek érdeklődésére tart számot, természetesen szép számban olyanokéra is, akiket amúgy az amerikai futball annyira nem köt le. De nekünk, a sportágért rajongóknak, de legalábbis sokunknak, ez nem sokat jelent. A döntők mindegyikére nagyon jól emlékszem, amit láttam, de a félidei show-kból keveset tudnék felidézni, mert az meg engem nem érdekel, csak a meccs, a sport része.



Shakira és Jennifer López a 2020-as Half Time Show-n

(Forrás: Miami Herald, Getty Images)

Kik vagytok Ti? Mi ez az „Elmebeteg hadosztály”?

Nemrég ünnepeltük a tízéves alapítását a Hadosztálynak, tehát már több, mint évtizedes múltunk van! Mi, alapítók mind az amerikai sportokért, azok körítésért rajongtunk. Eleinte még alig ismertük a sportágakat, de már választottunk csapatokat, vettünk a logójukkal ellátott baseball sapkákat, és már el is kezdődött köztünk valamifajta játékos rivalizálás. Eleinte a „Madden NFL” nevű videójáték hozott minket leginkább össze. Amikor azonban elkezdte közvetíteni a tévé (Sport1, 2004. február 1. – a szerk.) az NFL-t, nagyot ugrott a népszerűsége a sportágnak Magyarországon is. Ekkor még mindig nagyjából tízfős volt csak a mi kis közösségünk. Ekkor jutott eszébe Horváth Csabi barátomnak, hogy alkossunk egy Facebook Csoportot a hasonló érdeklődésű embereknek. Eleinte még a videójáték nevét viselte a csoportunk, de valaki (sajnos már nem emlékszünk, melyikünk volt pontosan) bedobta az „Elmebeteg Hadosztály” nevet, és gyorsan át is kereszteltük a csoportunkat. Viszonylag gyorsan növekedni kezdett a tagok száma.



Elmebeteg haditanács...

Egy idő után megszületett az igény a személyes találkozóra is. Az első alkalommal körülbelül húszan lehettünk, de az ország minden részéről összeverődve. Eljutottunk oda, hogy már 3000 tagot számláltunk! Ekkor úgy éreztük, hogy valamennyire meg kell „szűrni” a csoportunkat. Kisebb közösséget szerettünk volna szervezni, mert sokan még az említett játék miatt csatlakoztak, ami felett eljárt az idő, mások inaktívak voltak. Mi viszont valódi, aktív Közösséget szerettünk volna kialakítani, nem csak egy felpumpált létszámú, virtuális csoportot. Most négyszáz fős tagságot tudhat magáénak a Hadosztály, és nem is feltétlen célunk mára a növekedés. Sok NFL tematikájú csoport létezik. Mi talán a hangvételben különbözünk a legtöbbjüktől. Nálunk szigorúan tilos beszólogatni egymásnak, és olyan hangnemet megütni, ami már rossz szándékot feltételez. A zrika persze elengedhetetlen, de nálunk tényleg igazán baráti hangulat uralkodik. A csoport igazi magja pedig hozzávetőlegesen ötven fő, akik tagsági díjat is fizetnek, eljönnek a találkozóinkra, kis rendezvényeinkre. Voltunk már együtt paint ball-ozni, buborékfocizni és hasonló programokon. Faragó Ricsi, Galuska is meglátogatott már minket. Budapesten is, de más városokban is szoktunk összejöveteleket tartani. Persze, manapság ez nem jöhet össze, de majd folytatjuk. Összetartó, remek baráti társaságunk lett. Sok érdekességet lehet olvasni rólunk a weboldalunkon is: www.nhf.hu, ami ugyan nem az Elmebeteg Hadosztály nevet viseli, hanem a konszolidáltabb, „NFL Hungarian Fans” megnevezést, aminek a rövidítése az „NHF”.



Az alapítók: Farkas Tamás, Horváth Csaba, Kuslics László

Valójában miért tartjátok magatokat „elmebetegeknek”?

Ha valamikor eljössz egy találkozónkra, azt hiszem gyorsan meg fogod érteni... (nevet) Azért annyit elárulhatok, hogy a tagok egytől-egyig külön jellemek, a maguk bolondságaival. Ha ezeket a bolondériákat összeereszted online vagy élőben, az csak még nagyobb bolondságot szül… Esetünkben az „elmebeteg” egy kedves, pozitív jelző.

Csak az NFL érdekel Titeket, vagy a HFL-t, a Hungarian Football League-et, tehát a magyar amerikai focit is követitek?

Olyannyira követjük, hogy több tagunk is van, aki a magyar bajnokságban játszik! Nagyon büszkék is vagyunk a magyar amerikai focira, ahol tart, amiket elértek a srácok. Ki is megyünk, ha tehetjük közösen a válogatott meccsekre, döntőkre, néha sima bajnoki meccsekre is, de nem tagadjuk, hogy elsősorban az NFL a közösségünk motorja, leginkább azzal foglalkozunk.



Telt ház előtt a magyar játékosok!

(Photo: facebook.com/mafsz.01)

Egyesületi formában működtök?

Így van, bejegyzett szurkolói csoport vagyunk. Van havi tagsági díjunk, ami 1000 forint havonta. Alapvetően a Facebook-on keresztül lehet eljutni hozzánk, de aki a FB csoport tagja lesz, még nem válik automatikusan az Egyesület tagjává. Az már egy szűkebb kör.

Neked hogy kezdődött a nagy NFL-szerelem?

Sokat nyomott a latba, hogy amerikai sportról van szó. A tipikus amerikai sportágaknak, NFL, NHL, NBA akkoriban elég nagy divatja volt az öltözködés terén is, tehát vagány cuccokat lehetett kapni, hordani, amerikai csapatok logóival. Persze, sokan úgy hordták őket, hogy fogalmuk se volt róla, miket takar egyik vagy másik, de volt az egésznek egy varázsa, egy vonzó imidzse...



Amerikai sportdivat illusztráció a '90-es évekből... :)

(Forrás: Starter)

Később, amikor a televíziós közvetítéseknek köszönhetően elkezdhettük nézni a meccseket, engem először a taktikai összetettsége fogott meg. Aztán az, hogy milyen hihetetlen kemény és férfias, ugyanakkor sportszerű az egész játék. Érdekes, de nekem előbb volt kedvenc játékosom, mint csapatom. Ő Troy Polamalu, a történelem talán legjobb safety-je, a Pittsburgh Steelers csapatában:



Troy Polumalu

(Forrás: George Gojkovich, Getty Images)

A sportszerűsége ragadott meg. Legyalult mindenkit, mint a gyorsvonat, majd egyből nyújtotta a kezét, hogy felsegítse áldozatait a földről. Nagyon szimpatikus volt, megtestesítette a csupa nagybetűs SPORTEMBERT. Persze, utána a Steelers lett a kedvenc csapatom is. Nagyon tetszett az ifjú Tom Brady játéka is, de ezt inkább nem fejteném ki részletesebben, mert kapom majd a tockosokat a szurkolótársaimtól...

Melyik a legnépszerűbb csapat Magyarországon?

Nem lesz meglepő a válasz: a Tampa Bay... (rövid szünet, majd mosoly...) ...helyett a New England Patriots. Őket követi a Green Bay Packers, és aztán jön a Steelers a népszerűségi listán.







A világjárvány hogyan hatott az Elmebeteg Hadosztály életére?

A csoportunk –mint minden évben– a nyári uborkaszezon alatt is "üzemelt". De a Covid azért ránk is hatással volt. A nyári időszak alatt szoktak összeülni az adminok egy évértekelős beszélgetésre, amin megvitatásra kerülnek a következő év tervei is. Ez most sajnos elmaradt. Voltak kisebb összeröffenések de ezek mind kizárólag egyéni szervezésben zajlottak. Természetesen a neten folyamatosan ott voltunk és vagyunk a csoportban, nem áll le a kommunikáció. De olyan ötleteket mint a nyári családi hivatalos balatonparti találkozó, idén a vírus miatt jegelni kellett.



Amikor még együtt lehettek az "elmebetegek"

Az első hivatalos szezonnyitó partit viszont megtartottuk (még a szigorítások előtt – a szerk.), ami nagyon jól sikerült. Bár a megszokottnál kisebb volt a létszám, természetesen mindenki saját maga döntötte el, hogy a kialakult helyzetben eljön vagy sem. Azt kell hogy mondjam, már mindenkinek annyira hiányzott a közös ökörködés, hogy így is többen lettünk, mint amire előzetesen számítottunk. Az Elmebeteg Hadosztály és az ehhez tartozó csoport pedig azóta is szépen gyarapodik. Azért a nyár is tartogatott izgalmakat. Itt volt a kérdés, hogy mi lesz az NFL szezonnal a vírus miatt. Mint az egész amerikai foci közösségben, a közvetítések másik csatornához kerülése is váltott ki indulatokat és megannyi kérdést a mi csoportunkban is. Valamint itt van lassan az új NFL könyv, erre toboroztuk az érdeklődőket és a megrendelőket.

Milyen programokat tudtok így szervezni?

Továbbra is tartjuk magunkat ahhoz, hogy a hivatalos találkozóinkat, amikor a körülmények lehetővé teszik meg fogjuk rendezni. Attól nem kell tartunk, hogy az érdeklődés hiánya miatt bármi is elmaradna. Mi ugyanis Elmebetegek vagyunk! Reméljük, minél hamarabb újra láthatjuk egymást, személyesen is!

Mit gondoltok a mostani, vírushelyzetben rendezett NFL szezonról?

A mostani vírus helyzetben mindenki fél hogy előbb vagy utóbb lefújják a szezont.... a saját véleményem az hogy valahogy végig tolják. Lehet csonka alapszakasz lesz több rájátszás meccsel. Nehéz helyzetben vannak Goodell-ék és a csapattulajdonosok is, mi csak reménykedhetünk hogy továbbra is találnak valami megoldást. A vírust kikerülni nem tudják az biztos.



A vírus a világ egyik legnépszerűbb show-ját is megtépázta

(Forrás: Scott Taetsch, Getty Images)

Hogyan tovább?

Változatlanul elmebetegeskedünk! Bennem ­–személy szerint– viszont van egy kis törés...

Miért?

Azért, mert azok az emberek, akiknek ezt a csodálatos sportot köszönhetem, jelenleg partvonalon kívül rekedtek. 16 év után ugyanis új csatornára kerültek a közvetítések. Nagyon nehéz az amerikai focit Galuska és Faragó Ricsi nélkül elképzelni hosszú távon, és nem is akarom

Azt hiszem, Kuslics László az utolsó kijelentésével a teljes magyarországi NFL-rajongók társadalmát egységesen maga mögött tudhatja.

Rövidesen Faragó Richárddal is közlünk egy interjút, amiben az új NFL könyvről is kérdezzük majd!

Az Elmebeteg Hadosztály tagjait tehát a járvány –egy időre– otthonuk zártosztályára kényszerítette. Bízzunk benne, hogy csak rövid időre, és ezek a „bolondok” rövidesen újra találkozhatnak! Egy riport formájában, majd arról is beszámolunk!

Bakonyi Péter



