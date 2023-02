A New England Patriots tulajdonosa, Robert Kraft azt szeretné, hogy Tom Brady a klubtól vonuljon vissza.



A vezető minden megtesz azért, hogy a valaha volt legjobb játékos náluk fejezze be végleg a pályafutását, ehhez pedig arra is képes, hogy egy különleges, egy napra szóló szerződést írjon vele alá. Kraft erről a CNN-nek adott interjújában beszélt, amiben azt is kifejtette, milyen nagyra tartja egykori játékosát.



„Nem csak én akarom, hanem a rajongóink is ezt kérik. Ő mindig a Patriots része volt és mindig az is marad… Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekébe, hogy visszahozzuk őt és aláírjunk vele. Meg akarjuk találni a módját, hogy kifejezzük a tiszteletünket iránta” – mondta.



„Annyit tett azért, hogy életet és jókedv legyen a közösségünkben, és ő egy szeretett figura, és kiérdemelte azt a tiszteletet és szeretetet, amit az emberek éreznek iránta. A városunkban erre rajta kívül egyetlen sportoló sem volt képes, pedig van néhány nagyszerű sportolónk” – tette hozzá.



Brady 2019 erősítette a Patriots csapatát, majd aláírt a Tampa Bay-hez, mellyel rögtön az első évében sikerült elhódítania a Vince Lombardi-trófeát.

Borítókép: Jim Rogash/Getty Images