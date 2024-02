Nem sokat várt stábjának kialakításával Brian Callahan, a Tennessee Titans január 24-én kinevezett új főedzője. Az nfl.com pénteken közzétette, hogy Bill Callahan és Nick Holz is csatlakozott a csapathoz. Előbbi a főedző édesapja, de ami ennél fontosabb a liga egyik legjobb támadóedzője, utóbbi pedig korábban a Jackonsville Jaguars passzjátékáért felelt és most támadókoordinátor lesz.

#Browns offensive line coach Bill Callahan, highly regarded as one of the best OL coaches in the NFL, has been granted permission to leave and join the #Titans as part of his son Brian Callahan's coaching staff, per @MaryKayCabot. A significant hire for Tennessee. pic.twitter.com/vqoXeP2Wx9