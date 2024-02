Dak Prescott lehet az egyik nagy nyertese annak, ha az észak-amerikai profi amerikaifutball-ligában valóban megemelik az eddigi 224,8 millió dolláros fizetési sapkát 250 millióra, ugyanis a Dallas Cowboys irányítója Jordan Schultz információi szerint akár évi 60 millió dolláros szerződést kaphat. A 2016-os drafton elkelt irányító évről évre remek szezonokat produkál csapatával az alapszakaszban, ám a rájátszásban - ami az érdemi része az idénynek - rendre kipukkad a gárda, idén a Green Bay Packers parancsolt nekik megálljt.

Aside from his MVP caliber play this past year, #Cowboys QB Dak Prescott has put himself in tremendous position. Keep in mind he can’t be tagged next offseason.



