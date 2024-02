Három nappal az észak-amerikai profi amerikaifutball liga nagydöntője, a Super Bowl után a San Francisco 49ers kirúgta védőkoordinátorát, Steve Wilkset azt követően, hogy a 49ers 25-22-re elveszítette az NFL csúcsmeccsét a Kansas City Chiefs ellen. Az 54 éves szakembernek ez volt az első éve a csapatnál, pedig kedden Kyle Shanahan főedző még úgy nyilatkozott, hogy várja vissza minden edzőjét az offseason után.

A change in San Francisco: Steve Wilks is out as the 49ers defensive coordinator. pic.twitter.com/atNB1ConXy