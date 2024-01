Az amerikai sportban az elmúlt 12 hónap során két csapat is megnyerte története első bajnoki címét, köztük a Texas Rangers az MLB-ben és a Denver Nuggets az NBA-ben, megszakítva ezzel a hosszú ideje fennálló nyeretlenségüket.

Az NFL-ben az idei szezonban ugyanez a helyzet állhat elő, hiszen egy olyan csapat, amely még soha nem nyerte meg a Lombardi-trófeát, még mindig bejuthat a Super Bowlba, méghozzá története során először.

A Detroit Lions a Tampa Bay Bucaneers legyőzése után a San Francisco 49ers ellen lép majd pályára az NFC bajnokságban, és egy győzelemre van attól, hogy elérje a csapat történetének első nagy fináléját.

