Az észak-amerikai amerikaifutball-liga komisszárja, Roger Goodell megtartotta éves sajtótájékoztatóját az 57. Super Bowl előtt, s többek között bejelentette, hogy a Philadelphia Eagles lesz a házigazda csapat a 2024-es brazíliai meccsen. A mérkőzést a következő szezon nyitóhétvégéjének péntekjén játsszák. A következő idénynek ez lesz a második mérkőzése, az elsőre csütörtökön kerül majd sor. Ez a találkozó lesz egyébként a Philadelphia első nemzetközi párharca 2018 óta.

Philadelphia Eagles First-ever NFL game in South America. Brazil, we’ll see you soon!



Philadelphia Eagles O primeiro jogo da NFL na América do Sul. Nos vemos em breve Brasil! pic.twitter.com/bMdZNEaElT