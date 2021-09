Furcsa jelenet szemtanúi lehettek a nézők a Miami Hurricanes - Appalachian State mérkőzésen.



Miközben a pályán a két csapat játékosai a győzelemért harcoltak, a lelátón egy macska okozott riadalmat.

Az állat valahogy beszökött a Hard Rock Stadionba, ahol megcsúszott a homlokzaton és lógni kezdett. A cica először két mellső lábával próbálta magát megtartani, majd már csak egy manccsal kapaszkodva küzdött a lezuhanás ellen.

Yooooooooooo this cat was just saved by Canes fans!!!! This stadium going crrrrrrazy pic.twitter.com/HAOUo31M8x

Néhány szurkoló fentről próbált segíteni a bajba jutott állaton ám nem jutott sikerrel. Amikor a macska zuhanni kezdett sokan a fejükhöz kaptak, a riadalmat azonban hamarosan üdvrivalgás váltotta fel.



A Miami Egyetem létesítménymenedzsere, Craig Cromer ugyanis gyorsan kapcsolt, mikor meglátta a szituációt és leoldotta az egyik lelátóra feszített amerikai zászlót.

A textilt aztán feleségével közösen kihúzták, hogy azzal védjék a fentről zuhanó állatot.

Well this may be the craziest thing I’ve seen at a college football game #HardRockCat pic.twitter.com/qfQgma23Xm