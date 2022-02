Az 56. Super Bowl a pályán és azon kívül is hatalmas show-t hozott, akadt azonban olyan is, akinek még a trófea átadását követő időszak is izgalmas meglepetést rejtegetett.



A győztes Los Angeles Ramsben játszó Taylor Rapp nagy döntésre szánta el magát. Miután átvették a győzelemért járó trófeát, a SoFi Stadion közepén letérdelt barátnője elé és feltette neki a nagy kérdést. A válasz természetesen nem maradt el, a játékos szerelme boldogan mondott igent.



Az esetről készült felvétel, melyet a csapat közösségi oldala osztott meg, egy pillanat alatt terjedt el az interneten. Egy biztos Rapp és barátnője számára ez a Valentin nap örökre emlékezetes marad.



Nem ez volt az első eset azonban, hogy valaki a Super Bowl-t követően kérje meg szerelme kezét. Korábban a Kansas City Chiefs játékosa, Patrick Mahomes is ezt az alkalmat szemelte ki a nagy pillanatra.



Nem csak Rappnek sikerült emlékezetesre ez az estéje, a Rams másik játékosa, Van Jefferson az ünneplés kellős közepéről távozott, hogy szerelmével lehessen, akinél a döntő alatt megindult a szülés.



Forrás: marca.com



Borítókép: Twitter.com/Los Angeles Rams