Televíziós és anyagi szempontból kifejezetten jó időszakon volt túl az észak-ameriaki profi amerikaifutball-liga, ugyanis több nézőcsúcs is megdőlt, valamint minden idők legnézettebb rájátszása és Super Bowlja volt az idei. Ez pedig jól tejelt az NFL-nek is, aminek nem csak a tulajdonosok, a játékosok és mi, sportbarátok is örülhetünk, ugyanis egyes források szerint az idei 224,8 millió dollár helyett a következő idényben 243-, mások szerint pedig akár 250 millió dolláros is lehet a 2024-es fizetési plafon.

The 2024 #NFL salary cap is expected to be in the range of $250 million, per NBC



A significant increase from last season's $224.8 million. pic.twitter.com/1qeECILlSM — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) February 19, 2024

A salary capet, magyar nevén fizetési sapkát 1994-ben vezették be, akkor 34,6 millió dollár volt a határ. A növekedés pedig évről évre töretlen volt és lesz is, ez pedig a sztársportolók csúcszerződésén is meglátszik, s ha mindenki boldog, az csak a ligának tesz jót. Az emelkedés a Commandersnek, a Titansnek, a Bears, a Patriotsnak és a Bengalsnak kedvezhet leginkább, ugyanis nekik van jelenleg a legtöbb szabad helyük az értékhatár alatt.

(Borítókép: Roger Goodell, az NFL első ember és a Vince Lombardi-trófea az 58. Super Bowl előtt. /Don Juan Moore/Getty Images)