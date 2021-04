Tíz évre szóló, 341 millió dolláros (105,2 milliárd forintos) szerződést kötött a New York Mets baseballcsapata és Francisco Lindor - adta hírül a tengerentúli profiliga (MLB) honlapja.

A 27 éves, négyszeres All Star-válogatott Lindor 2015 és 2020 között a Cleveland Indianst erősítette, amely gárda januárban négy játékosért adta őt cserébe a Metsnek. Lindor eredetileg csak erre a szezonra szóló szerződését most hosszú távra hosszabbították meg, így viszont még a 2031-es idényben, 38 éves koráig náluk játszik. Lindor 2021-ben még 22,3 millió dollárt keres, a most megkötött új megállapodás csak 2022-ben lép életbe. A New York-i klub történetében ez a leghosszabb időtartamra szóló és legnagyobb összegű szerződés, az eddig rekordot David Wright tartotta, aki korábban nyolc évre 138 millió dollárért kötelezte el magát.



Fotó: Mark Brown/Getty Images

Az MLB történetének pedig a harmadik legnagyobb szerződése a mostani, csak Mike Trout és Mookie Betts kötött ennél nagyobb összegre szóló megállapodást: előbbi 426,5 millió dollárt keres a Los Angeles Angelsnél, utóbbi 365 millió dollárt kap a Los Angeles Dodgerstől. A két játékos esetében a szerződés 12 évre szól.

Borítókép: Doug Murray/Icon Sportswire via Getty Images