További egy évvel, a 2022-es idény végéig meghosszabbítja szerződését Tom Brady, a profi amerikaifutball-ligában (NFL) bajnok Tampa Bay Buccaneers irányítója.

A 43 éves legenda tavaly húsz év után hagyta el a New England Patriots együttesét, a floridai klubhoz két évre 60 millió dollárért írt alá és rögtön az első szezonjában Super Bowl-győzelemig vezette a gárdát, ami neki már a hetedik volt pályafutása során.

In pursuit of 8...LFG @Buccaneers we’re keeping the band together pic.twitter.com/49zUwS5l3D