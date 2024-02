A Las Vegas városában rendezett Super Bowl LVIII a Kansas City Chiefs hosszabbításban elért 25-22-es győzelmével zárult. A San Francisco 49ers-t legyűrő Chiefs sorozatban második bajnoki címét ünnepelhette, 19 éve után első olyan csapatként, amely egymás utáni SB-ket tudott megnyerni, ráadásul most már NFL-dinasztiának is nevezhetjük a KC aktuális gárdáját, lévén 5 éven belül harmadik alkalommal emelhették magasba a Lombardi Trophy-t

Mint minden ehhez hasonló csatának, úgy ennek is megvoltak a csúcspontjai, ráadásul a Super Bowl-ok történetének mindössze második, hosszabbítást hozó kiadásán vagyunk túl – az első olyanon, amelyet a mostani szabályrendszer, a „mindkét csapat birtokolhat labdát bizonyos feltételek magvalósulása esetén” keretein belül rendeztek. A hős ezúttal is Patrick Mahomes volt, természetesen a ráadást és a finálét lezáró 3 yardos TD-passzt ő dobta Mecole Hardman kezébe.

Former Georgia wide receiver Mecole Hardman with the WALK-OFF touchdown to win the #SuperBowl

pic.twitter.com/cQ0CI5GKUs