A címvédő Kansas City Chiefs 27-24-re győzött a Tampa Bay Buccanneers otthonában a tengerentúli profi amerikaifutball-liga (NFL) 12. játékhetének vasárnapi rangadóján.

A floridai találkozón az igazán kiélezett csata elmaradt. A Chiefs remekül kezdett, állva hagyta a hazai együttest és egy negyed után már 17-0-ra vezetett. A Buccanneers a második félidőben támadásban és védekezésben is feljavult, és négy perccel a vége előtt három pontra felzárkózott, a Kansas City ezt követően viszont már nem adta vissza a támadás jogát. A kansasieknek egyetlen vereségük mellett ez már a tizedik sikerük volt a szezonban.



A Chiefs irányítója, Patrick Mahomes 462 passzolt yarddal és három touchdown-átadással zárt, csakúgy mint a másik oldalon Tom Brady (345 yard), aki viszont kétszer is eladta a labdát. Szintén kiemelkedő teljesítményt nyújtott Tyreek Hill, a vendégek elkapója, aki 13 elkapásból 269 yarddal és 3 TD-vel zárt.



Az AFC déli csoportjának rangadóján a Tennessee Titans meglepően simán verte az Indianpolis Coltsot. A vendég Titans a támadójátékát ezúttal is a liga jelenlegi legjobb futójának számító Derrick Henryre (178 futott yard, 3 futott TD, 1 elkapott TD) építette, akivel nem bírt a Colts sérülésektől tizedelt védelme. Ezzel a Tennessee átvette a vezetést a csoportban, 8 győzelemmel és 3 vereséggel áll, míg a Colts mérlege 7/4.



Érdekes mérkőzést vívott egymással a Denver Broncos és a New Orleans Saints, ugyanis a házigazdáknak koronavírus-fertőzés miatt egyetlen bevethető irányítójuk sem akadt. Így kényszerűségből az újonc elkapó, Kendall Hinton játszott irányítót, aki egyetlen sikeres passzal zárt, csapata pedig simán kikapott.



NFL, 12. játékhét:

Indianapolis Colts-Tennessee Titans 26-45

Cincinnati Bengals-New York Giants 17-19

Buffalo Bils-Los Angeles Chargers 27-17

Atlanta Falcons-Las Vegas Raiders 43-6

Jacksonville Jaguars-Cleveland Browns 25-27

New York Jets-Miami Dolphins 3-20

New England Patriots-Arizona Cardinals 20-17

Minnesota Vikings-Carolina Panthers 28-27

Denver Broncos-New Orleans Saints 3-31

Los Angeles Rams-San Francisco 20-23

Tampa Bay Buccanneers-Kansas City Chiefs 24-27

Green Bay Packers-Chicago Bears 41-25

csütörtökön játszották:

Detroit Lions-Houston Texans 25-41

Dallas Cowboys-Washington Football Team 16-41

hétfőn játsszák:

Philadelphia Eagles-Seattle Seahawks

kedden játsszák:

Pittsburgh Steelers-Baltimore Ravens

Borítókép: Mike Ehrmann/Getty Images