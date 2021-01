Az Amerikai főcsoportban (AFC) a címvédő Kansas City Chiefs, a Nemzetiben (NFC) pedig a Tom Brady vezette Tampa Bay Buccanneers jutott be másodikként a konferencia-döntőbe a profi amerikaifutball-liga (NFL) rájátszásának vasárnapi játéknapján.

A bajnok Chiefs Cleveland Browns elleni hazai meccsének első félideje igazolta a papírformát, ugyanis Andy Reed csapata uralta a találkozót, kihasználta riválisa hibáit, Patrick Mahomes irányító pedig remekül mozgatta a támadóegységet, így a szünetre 19-3-as előnyt épített fel a gárda.



Az addig sima meccs azonban a harmadik negyedben rémálomszerű fordulatot hozott a vendéglátók számára.

A Chiefs ugyan gyorsan labdát szerzett, ám azt követően kihagyott egy mezőnygól-kísérletet, majd válaszul a Browns touchdownnal felzárkózott (19-10). A következő hazai támadásnál aztán Mahomes - a tavalyi Super Bowl legértékesebb játékosa - ijesztő sérülést szenvedett: az irányítót a Browns egyik játékosa levitte a földre, ám olyan szerencsétlenül rántotta meg, hogy a Chiefs sztárja megszédült. Mahomes az eset után próbált gyorsan felállni, de kis híján összeesett és csak társai segítségével tudta elhagyni a pályát. Később pedig kiderült, hogy a sztárjátékos agyrázkódást szenvedett, és egyelőre kérdéses, mikor térhet vissza a pályára.



A Kansas Cityt Chad Henne irányította a folytatásban, és bár volt egy csúnya labdaeladása, a Browns pedig öt pontra megközelítette a csapatot, a cserejátékos a végén higgadtan és jól futballozott, amivel továbbjutáshoz segítette a házigazdákat. A Chiefs a vasárnapi főcsoport-fináléban a Buffalo Billst fogadja majd.



A nap zárómérkőzésén a veterán irányítók csatáját rendezték meg, a New Orleans Saintset ugyanis a 42 éves Drew Brees, a vendég Tampa Bay Buccanneerst pediga 43 esztendős, hatszoros bajnok Tom Brady vezette.



A mérkőzés élvezetes csatát hozott, igazán egyik irányító sem parádézott, de kettejük közül egyértelműen Brady (199 yard, 2 touchdown) volt a pontosabb, Brees (134 yard, 1 touchdown) háromszor is eladta a labdát, köztük a Saints utolsó két támadásában, így a hazaiak hiába vezettek 20-13-ra a harmadik negyed közepén, végül simán, 30-20-ra kikaptak.



A Buccanneers a vasárnap konferencia-döntőben is idegenben lép pályára, méghozzá a Green Bay Packers vendégeként.



Az egyszeres bajnok Brees vélhetőleg ezzel a meccsel fejezi be karrierjét, igaz, a mérkőzés után még nem akart válaszolni a visszavonulását firtató kérdésekre.

A mérkőzés legjobb pillanatai:

NFL, főcsoport-elődöntők:

AFC:

Kansas City Chiefs-Cleveland Browns 22-17

szombaton játszották:

Buffalo Bills-Baltimore Ravens 17-3

NFC:

New Orleans Saints-Tampa Bay Buccaneers 20-30

szombaton játszották:

Green Bay Packers-Los Angeles Rams 32-18

Borítókép: Jamie Squire/Getty Images