A Buffalo Bills 48-19-re győzött a Denver Broncos otthonában a tengerentúli profi amerikaifutball-liga (NFL) 15. játékhetének szombati játéknapján, s ezzel 1995 után először megnyerte a keleti divíziót az Amerikai Főcsoportban (AFC).

A Buffalo 14. meccsén a 11. sikerét aratta, irányítója, Josh Allen két touchdown-passzt adott, s maga is kétszer vitte be a labdát a célterületre. A Buffalóhoz hasonlóan a vendég Carolina Panthers fölé kerekedő Green Bay Packers is a 11. győzelmét könyvelte el a mostani szezonban.

Eredmények:

NFL, 15. játékhét:

Denver Broncos-Buffalo Bills 19-48

Borítókép: Dustin Bradford/Icon Sportswire via Getty Images