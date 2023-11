A játékost 2013-ban harmadik körben draftolta jelenlegi csapata, tehát már tizenegyedik szezonját tapossa a Kansas City Chiefs-nél. Kelce és klubja két Super Bowl győzelemnek örülhetett eddig együtt, a játékos pedig mind a LIV és a LVII döntőn touchdownt szerzett. Népszerűsége eddig sem volt megkérdőjelezhető, de Taylor Swifttel való kapcsolatának hála tényleg mindenki megismerte. Íme 11 érdekesség, amit ideje megjegyezned róla!

1. Jó gének

A Kelce család három fia közül ketten is az NFL szupersztárjai. Mint írtuk, a 34 éves Travis Kelce a jelenlegi mezőny legjobb tigh endje, azonban bátyjának sincs oka a szerénykedésre. A 36 éves Jason Kelce ugyanis a Philadelphia Eagles színeiben szintén kiérdemli a legjobb center címet. 2023. február 12-én a LVII Super Bowl-on egymás ellen játszottak, amit a Chiefs 38-35-re nyert meg.

2. A 87-es szám

Travis Kelce mezszáma a 87-es, ez egyfajta tisztelgés bátyja előtt, aki 1987-ben született. Jason mindig is példakép volt számára, ezt az is bizonyítja, hogy t öbb egyetem is toborozta (az Akron, a Miami és az Eastern Michigan is), de ő részben azért is választotta a Cincinnati Egyetemet, mert testvére is ott játszott.

A Kelce fivérek (Fotó: Jamie Squire/Getty Images)

3. Számtalan rekordot tart

Kelce hét egymást követő szezont zárt legalább 1,000 elkapott yarddal, ami posztján a legtöbb az NFL-ben. Tight endként ő tartja a legtöbb elkapott yard rekordját is (15 mérkőzésen 1,416 yard 2020-ban) és tavaly ő volt az a tight end is, aki a leggyorsabban érte el a 10,000 elkapott yardot az NFL történetében.

4. Akár profi baseballjátékos is lehetett volna

És sokáig fontolgatta is, hogy az lesz. Történt ugyanis, hogy a Cincinnati Egyetemen, 2010-ben egy egész szezonra felfüggesztették, miután lebukott a marihuána-teszten. „Azt hittem, vége a focinak számomra” – mondta az esetről, így nagy elkeseredésében csatlakozott egy ohiói baseball-ligához és ebben a sportágban is kiválóan teljesített. Még azt is fontolgatta, hogy nem tér vissza futballhoz, ezt azonban testvére nem engedhette és meggyőzte, hogy térjen vissza a focipályára.

Travis Kelce, mint baseball-sztár? (Fotó: Jason Miller/Getty Images)

5. Te sem helyesen ejted a nevét

Majdnem mindenki, beleértve az NFL-közvetítőket is, „Kell-see”-ként ejti ki, így Travis meglepte a világot, amikor egy podcast során elárulta, hogy a valódi kiejtése „Kell-ss.” Még csapattársai is meglepődtek az info hallatán, a Chiefs irányítója, Patrick Mahomes azt mondta, hogy Kelce soha nem javította ki őket.

Borítókép: Tammy Ljungblad/The Kansas City Star/Tribune News Service /Getty Images