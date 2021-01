Sorozatban 11. győzelmét aratta a ligaelső Utah Jazz az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokságban (NBA), miután a legutóbbi játéknapon hazai pályán nyert a Dallas Mavericks ellen.

A Salt Lake City-i együttesből Bojan Bogdanovic 32 pontig jutott, a Jazz pedig a 11 megnyert mérkőzésből immáron tizedik alkalommal győzött legalább tíz ponttal. Mike Conley 22, Jordan Clarkson 18, Rudy Gobert pedig 17 pontot szerzett, utóbbi leszedett 12 lepattanót is.



Az Atlanta a játéknap legponterősebb teljesítményét nyújtó Trae Young 41 pontjának is köszönhetően kerekedett a Washington fölé. A Hawks győzelemében kulcsszerepe volt a remek védekezésnek is, ugyanis Bradley Bealt, a liga legjobb pontszerzőjét 26 ponton tudták tartani.



Joel Embiid 27 perc alatt szerzett 37 pontjával és 11 lepattanójával vezette győzelemre csapatát, a keleti listavezető Philadelphiát a Minnesota ellen, míg a Los Angeles Clippersbe két mérkőzés után visszatért Paul George és Kawhi Leonard is: előbbi 26, utóbbi 24 ponttal járult hozzá az Orlando Magic legyőzéséhez.



A Brooklyn Netsben James Harden és Kyrie Irving is 25 pontot szerzett az Oklahoma elleni siker alkalmával, miközben a New York-i együttes harmadik szupersztárja, Kevin Durant nem lépett pályára.



A Pelicans Lonzo Ball szezoncsúcsot jelentő 27 pontjának is köszönhette, hogy ötpontos győzelmet aratott a Milwaukee ellen. Csapattársai közül Brandon Ingram 28, Zion Williamson 21 pontig jutott, a túloldalon az elmúlt két alapszakasz legjobbjának megválasztott görög Jannisz Antetokunmpo 38 pontja és 11 lepattanója ugyanakkor kevésnek bizonyult a sikerhez.

Eredmények:

Charlotte Hornets-Indiana Pacers 108-105

Washington Wizards-Atlanta Hawks 100-116

New Orleans Pelicans-Milwaukee Bucks 131-126

New York Knicks-Cleveland Cavaliers 102-81

Toronto Raptors-Sacramento Kings 124-126

Minnesota Timberwolves-Philadelphia 76ers 94-118

Oklahoma City Thunder-Brooklyn Nets 125-147

Orlando Magic-Los Angeles Clippers 90-116

San Antonio Spurs-Denver Nuggets 119-109

Utah Jazz-Dallas Mavericks 120-101

