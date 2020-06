Az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) illetékesei jóváhagyták a 22 csapatos folytatásról szóló tervezetet.

A csütörtöki bejelentés szerint a Nyugati főcsoportban a legjobb nyolc (Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies) a Portland Trail Blazers, a New Orleans Pelicans, a Phoenix Suns, a Sacramento Kings és San Antonio Spurs együttesével egészül ki, míg a Keleti főcsoport első nyolc csapatához (Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Boston Celtics, Miami Heat, Indiana Pacers, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets, Orlando Magic) a Washington Wizards csatlakozik.

