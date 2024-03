LeBron James újra beírta magát az NBA történelemkönyvébe. A meccset egyébként 124-114 arányban a Denver Nuggets nyerte Nikola Jokics vezérletével, aki 35 pontig, 10 lepattanóig és 7 gólpasszig jutott.

A Lakers 39 éves klasszis pedig 26 ponttal és 9 gólpasszal zárta a találkozót, a mérkőzés után úgy fogalmazott, még mindig képes veszélyt jelenteni az ellenfelekre, képes megcsinálni olyan dolgokat, amiket 10 évvel ezelőtt csinált, sőt úgy gondolja, olyan dolgokra is képes, amikre 20 évvel ezelőtt is. S ha már ilyne időintervallumokról beszélünk, jöjjön egy rövid videó James legfontosabb állomásairól a pontszerzések tekintetében a 40000-ig vezető úton.

From his first points to 40K... what a journey for @KingJames! #ScoringKING pic.twitter.com/cbzoy8cvwC