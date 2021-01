További három mérkőzést elhalasztottak az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban (NBA) a koronavírus-járvány miatt.

A hétfői két halasztás után ezúttal a magyar idő szerint csütörtök hajnalra kiírt Washington Wizards-Utah Jazz, a Boston Celtics-Orlando Magic és a Phoenix Suns-Atlanta Hawks találkozókat tették át későbbi időpontra.

The following has been announced by the NBA: pic.twitter.com/BLJ7YElMga