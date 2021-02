Folytatja remek sorozatát a ligaelső Utah Jazz, amely kedden a vendég Boston Celticset győzte le az észak-amerikai kosárlabdaligában (NBA).

A Jazznek ez volt sorozatban az ötödik sikere, egyúttal szezonbeli 20. győzelme öt vereség mellett. A csapat beállította története eddigi legjobb szezonrajtját, amit az 1996/97-es idényben produkált, melynek végén nagydöntőt játszott.



A Utah nyerőembere ezúttal Donovan Mitchell volt, aki az utolsó percekben három triplát dobott, összességében pedig 36 pontot szerzett és kiosztott kilenc gólpasszt. A vendégeknél Jaylen Brown volt a legjobb 33 ponttal és nyolc lepattanóval, ám ez sem bizonyult elégnek a sikerhez, csapata pedig két győzelemmel és három vereséggel zárta nyugati túráját.



A nap legnagyobb meglepetése Detroitban született, ahol - a Minnesotával holtversenyben - a liga legrosszabb mérlegével álló hazai Pistons legyőzte a sztárcsapattá alakított Brooklyn Netset.



A vendéglátóknál Jeremi Grant 32 pontot szerzett, de társai is jól játszottak, összesen öten jutottak tíz pont fölé és összességében magabiztosan, 11 ponttal győzték le a brooklyniakat.



A Nets három szupersztárja közül Kevin Durant ugyan nem játszhatott, de Kyrie Irving (27 pont) és James Harden (24 pont) is ott volt a pályán. A vendégek elsősorban a saját palánkjuknál voltak gyengék, a Pistons 56 százalékos hatékonysággal dobott mezőnyből, ami azt jelzi, hogy nem volt túl szoros a Brooklyn védekezése. A Detroit 24. meccsén mindössze a hatodik győzelmét aratta az idényben.



A Keleti főcsoportot vezető Philadelphia 76ers (18 győzelem/7 vereség) alaposan megszenvedett a sikerért a Sacramento Kings vendégeként, amely a negyedik negyed ötödik percében még vezetett. Végül azonban a 76ers érvényesítette a papírformát és megszerezte 18. sikerét.



A vendégeknél Joel Embiid 25 pontot és 17 lepattanót szerzett, míg Tobias Harris és Seth Curry egyaránt 22 ponttal zárt.



Eredmények:

Utah Jazz-Boston Celtics 122-108

Detroit Pistons-Brooklyn Nets 122-111

Sacramento Kings-Philadelphia 76ers 111-119

San Antonio Spurs-Golden State Warriors 91-114

Miami Heat-New York Knicks 98-96

Portland Trail Blazers-Orlando Magic 106-97

New Orleans Pelicans-Houston Rockets 130-101

Borítókép: Melissa Majchrzak/NBAE via Getty Images