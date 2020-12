Az észak-amerikai profiligában (NBA) szereplő Houston Rockets megvált egyik legjobbjától, Russell Westbrooktól, akit elcserélt a Washington Wizardsszal.

A 2016/17-es bajnoki szezon legértékesebb játékosának választott irányító egy szezon után távozik a texasi gárdától, amely a Wizardstól John Wallt és egy első körös választási jogot kapott érte cserébe egy későbbi játékosbörzén (draft). A 32 éves, kilencszeres All Star-válogatott Westbrook tavaly szerződött Houstonba azután, hogy 11 szezont töltött az Oklahoma City Thundernél. A legutóbbi kiírásban hozta a tőle elvárt szintet, meccsenként 27,2 pontot, 7,9 lepattanót és 7 gólpasszt ért el átlagban, s a rájátszásban a Nyugati főcsoport elődöntőjéig menetelt az együttesével.

Russell Westbrook and John Wall have some new threads pic.twitter.com/aeGDSGaVgc — NBA on TNT (@NBAonTNT) December 3, 2020

A szezont követően komoly átalakulás kezdődött a Rocketsnél, a vezetőedző, Mike D'Antoni és a főigazgató is távozott, a két sztár, Westbrook és James Harden pedig - sajtóhírek szerint - kérte a klubvezetést, hogy cseréljék el őket. A csereügylet másik érintettje, a 30 éves Hall is kiemelkedő kosaras, ötszörös All Star-válogatott. A 2010-ben indult NBA-karrierje során eddig átlagban 19 pontot és 9,2 gólpasszt produkált mérkőzésenként, ugyanakkor 2019 januárja óta több súlyos sérülés miatt egyetlen percet sem játszott.

