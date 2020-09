A sportági Hírességek Csarnokának tagját, a kétszer is a liga legjobbjának (MVP) választott Steve Nasht nevezték ki az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban (NBA) szereplő Brooklyn Nets vezetőedzőjévé.

A 46 éves kanadai szakember az elmúlt öt esztendőben a Golden State Warriors tanácsadója volt - a csapat ezen időszak alatt négyszer szerepelt a nagydöntőben és kétszer megnyerte a bajnokságot.

Nash először lesz vezetőedző, sajtóinformációk szerint négy évre írt alá.

OFFICIAL: The Brooklyn Nets have named Steve Nash as the 23rd head coach in the franchise's NBA history. pic.twitter.com/SG8OoN3a8g