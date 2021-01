Egymás után második vereségét szenvedte el a címvédő Los Angeles Lakers, amely az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) legutóbbi játéknapján simán alulmaradt a Detroit Pistons otthonában.

Az aranysárga-liláknál hiányzott a center Anthony Davis, akinek távollétében hiába ért el LeBron James 22 ponttal és 10 lepattanóval két statisztikai mutatóban is kétszámjegyű eredményt, a második félidőben szerzett mindössze két pontja nem volt elég a sikerhez. A hétmeccses idegenbeli túrán lévő Lakers vereségével a harmadik helyre csúszott vissza a nyugati főcsoportban.



Sokkal jobban sikerült a másik Los Angeles-i csapat, a Clippers legutóbbi fellépése: Nicolas Batumék négy ponttal nyertek az előző idényben nagydöntős Miami Heat otthonában. A siker kulcsa a Clippers harmadik negyedben bemutatott 20-2-es szériája volt, amire annak ellenére sem volt válasza a Heatnek, hogy a vendégektől Kawhi Leonard, Paul George és Patrick Beverley is hiányzott.



A mérkőzést 1500 néző a helyszínen tekinthette meg, a Miami 6/12-es győzelmi mutatóval csak a 13. helyen áll keleten.



A Houston Rockets és a Phoenix Suns hazai pályán diadalmaskodott: előbbi Damian Lillard 30 pontja ellenére győzött a Portland ellen úgy, hogy az első negyedben már húszpontos hátrányban is volt, míg utóbbi a Golden State Warriors csapatát győzte le simán.

Eredmények:



Detroit Pistons-Los Angeles Lakers 107-92

Houston Rockets-Portland Trail Blazers 104-101

Miami Heat-Los Angeles Clippers 105-109

Phoenix Suns-Golden State Warriors 114-93

