A ligaelső Utah Jazz sima győzelmet aratott a címvédő Los Angeles Lakers felett az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) szerdai játéknapján.

A 18 pontos Rudy Gobert és Jordan Clarkson vezette Utah 26/6-ra javította győzelmi mérlegét, és az utóbbi 24 mérkőzéséből a 22-ediket nyerte meg. A 22/11-gyel álló és sorozatban negyedszer vesztes Lakersben LeBron James 19 pontot dobott.



A New Orleans főként 20 éves sztárjának, Zion Williamsonnak köszönheti sikerét a Detroit ellen, az első All Star-gálájára készülő játékos 32 pontot szerzett, és nyolcadszor jutott 30 pont fölé a szezonban.



A jövő vasárnapi gálának otthont adó Atlanta olasz légiósa, Danilo Gallinari klubcsúcsot jelentő tíz triplát szórt a Bostonnak, és 38 pontnál állt meg. A Hawks 23 hármasa ugyancsak klubrekord.



A Houston sorozatban kilencedszer, míg a Minnesota utóbbi 11 meccsén tizedszer kapott ki.



A játéknap legjobbja az oklahomai Shai Gilgeous-Alexander lett, aki 42 ponttal zárt a San Antonio ellen.



Eredmények:

Utah Jazz-Los Angeles Lakers 114-89

Miami Heat-Toronto Raptors 116-108

Indiana Pacers-Golden State Warriors 107-111

Atlanta Hawks-Boston Celtics 127-112

Cleveland Cavaliers-Houston Rockets 112-96

Phoenix Suns-Charlotte Hornets 121-124

Chicago Bulls-Minnesota Timberwolves 133-126 - hosszabbítás után

New Orleans Pelicans-Detroit Pistins 128-118

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 102-99

