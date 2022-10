Az NBA-ben sztárként ünnepelt korábbi center, Shaquille O’Neil körülbelül 30 kilót szeretne leadni az átalakulása során.

50 évesen a legtöbben már a nyugdíjas éveiket tervezik, Shaq azonban teljesen máshogy áll az élethez. A legenda nagy fogyáson szeretne keresztül menni, célja pedig, hogy gyerekeivel egy fehérneműreklámban szerepeljen.

„Szexszimbólum akarok lenni!” - mondta el kertelés nélkül célját az Impulsive podcastnek Shaq. – Magamra néztem és rájöttem, nem akarom, hogy a pocakom eltakarja az övemet.”

„182 kilóról indultam, most állok 165-ön. A célom, hogy 156-ra lemenjek.”

Shaquille O'Neal talks about his desire to work on tv advertisement with his sons as well as addressing his weight loss.#NBA #Analyst #NBAAnalyst #Shaqtin #ShaquilleONeal pic.twitter.com/7OvWzqGlVB