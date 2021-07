Rekordot jelentő 5,9 millió dollárért (1,76 milliárd forintért) kelt el Stephen Curry, az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA) szereplő Golden State Warriors játékosának aláírt újonckártyája. Ennél többet még egyetlen sportkártyáért sem fizettek.

A kártyát ugyanaz az Alt Fund nevű, relikviákat gyűjtő cég vette meg, amely a korábbi rekorder LeBron James-kártyát is megvásárolta 5,2 millió dollárért.

A 2009-es kiadású kártya - amely a világ legritkább, Curryt ábrázoló ereklyéje, köszönhetően annak, hogy a saját mezéről származó NBA-logó teljes egészében rajta van az aláírt példányon - ezzel bekerült az Alt több mint tízezres gyűjteményébe, amelynek összértéke mintegy 50 millió dollár. A sportkártya piac a felmérések szerint 15 milliárd dolláros.

BREAKING: @OnlyAltOfficial has purchased this 1/1 Steph Curry Rookie Logoman for $5.9 million.



A new record for a sports card. pic.twitter.com/9NmX6om4qz