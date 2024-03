Denver Nuggets-Boston Celtics (04:00)

Gigarangadóra készülnek Denverben, a címvédő és az NBA legjobb mérleggel rendelkező csapata csap össze egymással. A Celtics sorozatban 11 meccset nyert meg, olykor nem akármilyen különbségekkel, ám a legutóbbi mérkőzésén hatalmas leolvadást produkált és 22 pontos előnyről kapott ki a Cleveland Cavaliers ellen. A Nuggets szintén produkált egy nagyszerű szériát, hat meccset nyertek zsinórban, de az előző találkozójukon hosszabbítás után kikaptak a Phoenix Suns ellen. Mindkét oldalon bevethető minden kulcsember, így nagy csörtére lehet számítani, ráadásul Joe Mazzulla együttesének van miért törlesztenie a Nuggetsnek, hiszen januárban 102-100-ra nyert a Denver a Celtics otthonában, s azon a meccsen lett oda a Boston hazai pályás veretlensége.

Dallas Mavericks-Miami Heat (01:30)

Luka Doncic sorra szórja a 35+ pontos tripla-duplákat, egymás után hármat, viszont hiába a szlovén klasszis extra teljesítménye, a Mavericks mindegyik ilyen meccsét elveszítette. Az All-Star szünet után pedig nagyon megbicsaklott Jason Kidd együttesének lendülete, az egyik legrosszabb védekezés produkálják a ligában, míg a Heat az előző hat meccséből ötöt megnyert és csak a Denvertől szenvedett vereséget. A két csapat között lévő történelem miatt egy igazán parázs csatának ígérkezik ez a mérkőzés, legutóbb áprilisban mérkőztek meg egymással a felek, akkor a Heat 129-122-re győzött, ebben a szezonban ez lesz az első összecsapásuk.

