"A szerelem mindent és mindenkit legyőz”

Ez is lehetne a címe Kyle Filipowkski és barátnője történetének. Filipowski alapesetben azzal kerülne be a hírekbe, hogy az idei NBA-draft 32. választottja volt és az Utah Jazz kötelékébe került.

Azonban van egy kis csavar a történetében, amit elsőre nevezhetnénk igazi love storynak is.

A hölgy 28, Fillipowski csak 20 és a megismerkedésüknek is prózai oka van, hiszen Filipowski barátnője évekkel ezelőtt még a bébiszittere volt a kosarasnak.

Aztán, ahogy teltek-múltak az évek már nemcsak „vigyázott” az ifjú titánra. Első közös Insta-fotójuk a középiskolai bálján készült 2022-ben, de egy évvel korábban már együtt szerepeltek egy közös csoportképen is a barátaikkal.

Ugyan ez korántsem szerelem első látásra, de az érzelmek mindent elsöpörtek, még ha ennek mindenki nem is örül.

kyle testvére ugyanis úgy nyilatkozott, hogy a kosaras barátnője két éve arra kényszerítette Filipowskit, hogy szakítson meg minden kapcsolatot a családjával. Ez pedig úgy történt, hogy a fiú írt a szüleinek és testvéreinek nekik egy-egy e-mailt, ami lényegében egy rövid búcsúlevél volt.

A mormon lány így gyakorlatilag a leendő NBA-kosaras menedzsere, tanácsadója, barátnője és családja is lett egy személyben.

Visszatérve a sportszakmához. Kyle Filipowkski egyébként a korábbi egyetemi sikerei után nagyon izgult és nem értette, hogy miért csak 32. választott lett a drafton. Bár lehet csak a barátnője elvárásai miatt volt ideges és csalódott is egyben.

(Fotó: facebook/Utah Jazz)

