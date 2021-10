Trae Young és John Collins után Kevin Huerterrel is hosszú távra szóló szerződését kötött az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA) szereplő Atlanta Hawks.

A további együttműködést négy idényre tervezik a felek, a megállapodás - amely a következő szezontól lép életbe - 65 millió dolláros (20,2 milliárd forint) jövedelmet jelent a 23 éves játékosnak. A 2018-ban draftolt Huerter húzóemberré nőtte ki magát, így meghatározó része volt abban, hogy csapata az előző idényben döntőig menetelt a Keleti-főcsoportban.

"Nagyon fontos volt, hogy Kevint magunk között tudjuk" - nyilatkozta Travis Schlenk, az Atlanta vezérigazgatója, majd hozzátette: igazán sokoldalú játékosról van szó, akit több poszton is be tudnak vetni, továbbá többféle hadrendbe be tudnak illeszteni.

A 201 centis játékos az elmúlt szezonban 11,9 pontot dobott átlagban 3,5 gólpassza és 3,3 lepattanója mellett, 69 meccsből 49-en kezdett. A legjobb formáját a rájátszásra tartogatta, a konferencia elődöntőjének hetedik mérkőzésén például 27 pontot szerzett a Philadelphia 76ers ellen. Korábban a szintén 23 éves Trae Young a maximális öt esztendőre írt alá 207 millió dollárért (64,5 milliárd forint) és a 24 éves John Collins is ugyanilyen hosszú időre kötötte magát a csapathoz 125 millió dolláros (38,9 milliárd forint) kontraktus keretében.

