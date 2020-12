Kevin Durant, az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) egyik legnagyobb sztárja nem tudja, milyen játékra lesz képes másfél éves kihagyását követően.

A Golden State Warriorszal kétszeres bajnok játékos a 2019-es nagydöntő ötödik meccsén szenvedett Achilles-ín-szakadást, mely után operáció és hosszú rehabilitáció várt rá. Közben még 2019 nyarán a Brooklyn Netshez igazolt, új csapatában a december 22-én rajtoló új idényben mutatkozhat be.



"Ki tudja? Először is látnom kell, hogy érzem magam egy éles NBA-meccsen a parketten" - reagált egy interjúban Durant arra a kérdésre, hogy ismét képes lesz-e a legjobbak szintjén játszani.



A 32 éves csatár elmondta, hogy nehéz és hosszú folyamat eredménye volt a gyógyulása, kezdve azzal, hogy gyakorlatilag újra kellett tanulnia járni.



"Korábban is estem át műtéteken, voltak sérüléseim, de ezt megelőzően sosem kellett három hónapnál többet kihagynom. Az Achilles-sérülésnél viszont az első fázisban járni sem tudsz. Szerintem sokan alábecsülik az olyan mérföldkövek elérését, mint megtanulni járni, megtanulni újra futni, vagy újra ugrani és a korábban megszokott mozgásokat újra elsajátítani" - nyilatkozta Durant, hozzátéve, hogy egyénileg minden munkát elvégzett és készen áll az új szezonra, s már várja, hogy megkezdődjenek a csapatedzések.



Steve Nash, a Nets vezetőedzője méltatta sztárjátékosa hozzáállását, egyúttal jelezte, hogy a szakmai stábnak figyelnie kell, Durant nehogy túlhajszolja magát, és azon lesznek, hogy vigyázzanak az egészségére.



Kevin Durant egyértelműen az NBA közelmúltjának és jelenének legkiemelkedőbb játékosai közé tartozik. A kosarast a 2013/14-es alapszakasz legértékesebb játékosának (MVP) választották, és a 2017-es és 2018-as finálé MVP-je is ő volt, emellett tízszeres All Star-válogatott, négyszer volt az NBA pontkirálya, és első évében a liga újonca címmel is kitüntették.

