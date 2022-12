A NBA legújabb díjának megtervezője elárulta, a trófeán található alakzat miért nem hasonlít a díj névadójára, Michael Jordanre.



Az NBA nemrégiben bejelentette, hogy egy új, Michael Jordan nevével fémjelzett trófeát hoz létre, amelyet a szezon legértékesebb játékosának ítélnek majd oda.



A trófea minden vonásában a legendás játékos előtt tiszteleg. A súlya 23,6 font, míg a magassága 23,6 hüvelyk, ami a Chicago Bulls egykori játékosának 23-as mezszámára utal. Szintén a mezszámot testesíti meg a szobor kezében található, kristályból készült „kosárlabda, ami 23 élűre lett csiszolva. A szobor talapzatának is jelentősége van. Az ötszög alakú talp a játékos MVP-címeit testesíti meg, míg az azon található címke hatszög alakú, ami a legenda bajnoki címeinek számát jelképezi. A talpazat és az azon elhelyezkedő kosárlabdázó 15 fokos szöget zár be egymással, a Levegő Ura ugyanis ennyi szezont töltött a ligában.

Paying homage through the details.



An in-depth look at the intricacies and stories featured within the design of the new Michael Jordan Trophy for the #KiaMVP. pic.twitter.com/WyOXgsKVxQ