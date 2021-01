Szerencsés fordulatot vett a korábbi NBA-játékos, Delonte West élete.

A Boston Celticsben, a Seattle Supersonicsban, a Ckeveland Cavaliersben és a Dallas Mavericksben is játszó kosaras 2012-ben hagyta el a ligát, és ezt követően egyre lejjebb csúszott azon a bizonyos lejtőn. Mentálhigiénés-, és drogproblémái odáig vezettek, hogy West az utcára került.

Közel egy éve jelent meg róla egy felvétel, amin jól látszik, hogy az utcán koldul és az is, hogy meztelenül, zavart állapotban beszél az őt igazoltató rendőrökkel.

Delonte West video or Delonte West beat up are a search terms nowadays to find sad images of a man who once played alongside LeBron James in the NBA playoffs...