Színészkedés miatt figyelmeztetést kapott LeBron James, az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban (NBA) címvédő Los Angeles Lakers sztárja.

A négyszeres bajnok a Memphis Grizzlies ellen pénteken 115-105-re megnyert mérkőzésen nyújtott alakításáért kapott megrovást a liga vezetőségétől, mivel a második negyedben egy lepattanóért vívott csatában teátrális eséssel jelezte a játékvezetőknek a vélt szabálytalanságot.

LeBron deserves an Oscar for this flop )After this moment LeBron received a warning for violating the league's anti-flopping rule.#nba #lebronjames #mlg