A címvédő Los Angeles Lakers csütörtökön negyedszer is kikapott a Phoenix Suns csapatától az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) rájátszásában, így az első fordulóban búcsúzott.

A párharc hatodik meccsén Devin Booker, a vendégek klasszisa tarthatatlan volt, csak az első negyedben 22 pontot szerzett, és végül 47-tel zárt - 10-ből 8 hárompontos kísérlete sikerese volt -, valamint akadt 11 lepattanója is. A Suns 2010 óta először nyert párharcot a playoffban.



LeBron James, a Lakers négyszeres NBA-bajnok szupersztárja 18 éves pályafutása során először búcsúzott aktuális csapatával a rájátszás első körében.



