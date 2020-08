A Los Angeles Clippers pénteken másodjára is nyert a Dallas Mavericks ellen, és ezzel 2-1-re vezeti a két csapat párharcát az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) rájátszásában.

A nyolcpontos Clippers-sikerből oroszlánrészt vállalt Kawhi Leonard, aki 36 pontja mellé kilenc lepattanót szerzett és nyolc gólpasszt adott. A túloldalon ugyanakkor a Mavericks nagyon is megérezte ifjú sztárja, a harmadik negyedben könyöksérülést szenvedő Luka Doncic elvesztését, aki így csak 13 pontig jutott.

Szintén a Nyugati főcsoportban lépéselőnyre tett szert a Utah Jazz is, amely a Denver Nuggets ellen nyert 37 ponttal.



A Keleti főcsoportban már csak egy győzelem hiányzik a továbbjutáshoz a Toronto Raptorsnak és a Boston Celticsnek egyaránt. Előbbi a Brooklyn Netsre mért újabb vereséget, utóbbi pedig a Philadelphia 76ersnél bizonyult jobbnak megint, és vezet egyaránt 3-0-ra a párviadalban.



A liga 2019/20-as szezonja a floridai Disney World szórakoztatóközpontban fejeződik be zárt kapuk mögött, teljes elszigeteltségben, egy "buborékban". A csapatok négy győzelemig tartó párharcokat vívnak egymással, a finálé legkésőbb október 13-án zárul.



A rájátszás eredményei, negyeddöntők:



Keleti főcsoport:

Brooklyn Nets-Toronto Raptors 92-117

A párharc állasa: 3 -0 a Toronto javára

Philadelphia 76ers-Boston Celtics 94-102

Az állás: 3-0 a Boston javára



Nyugati főcsoport:

Utah Jazz-Denver Nuggets 124-87

Az állás: a Utah vezet 2-1-re

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers 122-130

Az állás: a Los Angeles vezet 2-1-re

Borítókép: Ashley Landis-Pool/Getty Images