Egy éve, 2020. január 26-án szenvedett halálos helikopterbalesetet Kobe Bryant, a Los Angeles Lakers, az NBA és az egyetemes kosárlabdasport legendája. A Sport1 egy évvel a tragédia után egy dokumentumfilmmel és utolsó, felejthetetlen, 60 pontos mérkőzésével tiszteleg Bryant előtt.

Szinte biztosak vagyunk abban, hogy a legtöbb sportrajongó hajszálpontosan emlékszik arra, mit csinált akkor, amikor 2020. január 26-án hírt kapott arról, hogy Kobe Bryant helikoptere a kosarassal, a kosaras kislányával, Giannával, a pilótával és hat családi baráttal együtt lezuhant, és minden utas életét vesztette a balesetben. A baleset pontos körlményei máig tisztázatlanok, de az biztos, hogy az utasok a ködös időben a Kobe Bryant által alapított Mamba Sports Academyre tartottak, ahol Giannáéknak lett volna mérkőzése.



A balesetben Kobe Bryant lánya, Gianna is életét vesztette.



Fotó: Allen Berezovsky/Getty Images

Kobe Bryant a Michael Jordan utáni időszak legmeghatározóbb kosárlabdázója volt előbb egyedül, majd LeBron Jamesszel karöltve.

Húszéves profi pályafutását egész végig a Los Angeles Lakersnél töltötte 1996 és 2016 között.

Ötszörös NBA-bajnok, kétszer volt a döntő legjobbja, egyszer választották MVP-nek, bár ebből a címből több is járt volna talán neki. 18-szor szerepelt az All-Star-gálán, 15-ször került be valamelyik All-NBA csapatba, és kétszer, 2008-ban és 2012-ben olimpiai bajnoki címet is szerzett.

Szinte napra pontosan 15 évvel ezelőtt, az NBA történetének második legjobb egyéni teljesítményét bemutatva, 81 pontot szerzett a Toronto Raptors ellen.



2016-ban intett búcsút a Lakersnek és az NBA-nek, búcsúmeccsén lélegzetelállítóan játszott, és hatvan pontot szerzett a Utah Jazz ellen.

Visszavonulása után sem tétlenkedett, amelynek legékesebb bizonyítéka egy Oscar-díj, amit 2018-ban a ’Dear Basketball’ című animált rövidfilmért kapott. Ezt a kisfilmet Bryant hasonló című verséből készítették, amellyel bejelentett 2015-ben, hogy szezon végén befejezi a pályafutását. Bryant narrálta, a zenéjét John Williams szerezte, a rendezője és animátora pedig Glen Keane.

