A Miami Heat a harmadik mérkőzésen is legyőzte az Indianát, így egy sikerre van a párharc megnyerésétől az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) rájátszásában.

Malcolm Brogdon a vesztes Pacersben 34 pontot és 14 asszisztot jegyzett



A másik keleti összecsapáson ismét a Milwaukee került előnybe az Orlando legyőzésével. Az alapszakaszgyőztes Bucksban a görög Jannisz Antetokunmpo 35 pontot termelt és 11 lepattanót szerzett.



Nyugaton az Oklahoma City Thunder hosszabbításban kerekedett a Houston fölé, ezzel 2-1-re szépített a párharcban. A Rocketsben James Harden 38 pontig jutott.



LeBron James 38 ponttal és 12 megszerzett lepattanóval, Anthony Davis 29 ponttal és 11 lepattanóval járult hozzá a Los Angeles Lakers diadalához, amellyel 2-1-es előnyre tett szert a Portland ellenében. A Trail Blazersben Damian Lillard 34 pontot dobott.

