A Los Angeles Lakers pénteken a Denver Nuggets elleni magabiztos győzelemmel kezdte az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) Nyugati főcsoportjának döntőjét.

A mezőny legjobbja a Lakerst erősítő Anthony Davis volt 37 ponttal, amelyhez tíz lepattanó és négy gólpassz társult.



LeBron James - aki ezúttal 15 pontig jutott - a találkozó után elmondta, egy negyed kellett, mire kiismerték ellenfelüket. Az első felvonás után még a Denver vezetett két ponttal, a nagyszünetben azonban már 11 pont volt a Lakers előnye.



"Nem azt mondom, hogy teljesen kiismertük őket, mert egy ilyen sorozatban túlságosan korai lenne ilyesmit kijelenteni, de akkor már kezdtük egyre jobban érezni magunkat" - magyarázta.



Hozzátette, egyre jobb ritmusban védekeztek, a második negyedben már egyre többször állították meg ellenfelük támadásait, ennek köszönhetően magabiztos előnybe kerültek.



James elismerte, feldühítette, hogy az idény legjobb játékosa választáson a sportújságírók és műsorszolgáltatók közül csak 16-an tették őt az első helyre, a győztes Jannisz Antetokunmpót viszont 85-en, és haragját a Nuggets csapatán töltötte ki.



A nyugati főcsoport döntőjének második mérkőzése vasárnap lesz.



Az NBA 2019/20-as szezonja a koronavírus-járvány miatt a floridai Disney World szórakoztatóközpontban fejeződik be zárt kapuk mögött, úgynevezett buborékban.

A mérkőzés legjobb pillanatai:

